Челябинского актера Николая Осминова наградили медалью в Москве

Церемонию приурочили ко Дню артиста

Актер Челябинского драматического театра Николай Осминов удостоен государственной награды. Ее вручили на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в Москве. Награждение приурочили к первому празднованию Дня артиста, сообщают в пресс-службе НЦ «Россия».

Церемония проходила 17 января и дала старт году 150-летия Союза театральных деятелей России. В этот день первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры и искусства.

«Миссия культуры — это, конечно, воспитание подрастающего поколения. Союз театральных деятелей, российский театр воспитывают любовь к родному языку, понимание и уважение к классическим произведениям российской русской культуры, умение сопереживать, умение отделять добро от зла воспитывает душу», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Государственные награды в День артиста получили 23 деятеля культуры. Так, в этот день народными артистами РФ стали актеры Максим Аверин, Александр Олешко и Анна Михалкова. А артист Челябинского театра драмы Николай Осминов получил медаль «За труды в культуре и искусстве».

«Гордимся невероятно! Но график артиста не терпит пауз, поэтому уже на следующий день Николай сменил парадный костюм на сценический», — поделились в драмтеатре.