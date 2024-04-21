Челябинский зоопарк закроют на санитарный день раньше обычного в апреле

Все из-за майских праздников

Традиционно зоопарк в Челябинске закрывают на санитарный день каждый последний понедельник месяца. В этом году это 29 апреля. Но в этот день уже в самом разгаре будут майские праздники. В связи с этим санитарный день перенесли на предстоящий понедельник, 22 апреля, сообщили в паблике зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Мы решили не лишать вас возможности провести выходной в зоопарке, поэтому сандень переместили на 22 апреля. Будем проводить генеральную уборку и обработку всех помещений и территории»,— уточнили в зоопарке.

В остальные дни зоопарк работает по обычному графику: до четверга с 10:00 до 19:00 на вход, осмотр экспозиций до 20:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 20:00 на вход, осмотр экспозиций до 21:00.