Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы со 2 октября

Время работы учреждения сократится

С понедельника, 2 октября, Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы. Закрываться он будет на два часа раньше, чем в летнее время. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Начиная со 2 октября с понедельника по четверг зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00, при этом приобрести билеты можно будет до 17:00.

С пятницы по воскресенье и в праздничные дни время работы зоопарка — с 10:00 до 19:00, кассы закрываются в 18:00.

Детский контактный зоопарк будет работать с пятницы по воскресенье и в праздники с 11:00 до 16:00, касса закрывается в 15:30. Расписание действительно для погоды без осадков и температуры не ниже −10 градусов.

В эти выходные зоопарк еще работает до 20:00. Касса закрывается на час раньше.

Напомним, каждый последний понедельник месяца зоопарк закрыт на санитарный день.