Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

С субботы, 15 апреля

В субботу, 15 апреля, Челябинский зоопарк будет работать на два часа дольше. Сообщение об этом появилось в официальном паблике зоопарка.

По будням, начиная с завтрашнего дня, зоопарк открыт с 10:00 до 20:00 (билеты продаются только до 19:00), а по пятницам, субботам и воскресеньям еще на час дольше, до 21:00.

Сообщается также, что ежедневно открыт детский контактный зоопарк: по будням с 11:00 до 18:00, в пятницу и в выходные на час дольше. Если температура весной опустится ниже десяти градусов, то эту зону закроют. Администрация Челябинского зоопарка напоминает, что на самокатах на территорию въезжать нельзя.