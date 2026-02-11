Челябинский театр современного танца запускает цикл разговоров о спектаклях

Темы неклассической хореографии будут поднимать раз в месяц

Челябинский театр современного танца запускает регулярный цикл встреч, посвященный своим спектаклям. Обсуждения будут проходить раз в месяц, рассказали в пресс-службе ЧТСТ.

Такой формат для театра не новый — со зрителями уже разговаривали о разных постановках. Но сейчас его решили сделать постоянным, с заранее определенным графиком. Цикл получил название «Беседы о современном танце» (12+). Ежемесячные дискуссии будут глубже погружать в хореографию и замысел работ.

Модератором диалогов выступит основательница сообщества «Танцкультура» Алена Ромашова. Встречи будут проходить сразу после спектаклей ЧТСТ.

Первый разговор состоится 17 февраля по завершении постановки «Приют „Белая Хиганбана“» в Челябинском государственном институте культуры. Следующие дискуссии запланированы на 30 марта (после работ «Икигай» и «Плюс Минус В» в Новом художественном театре) и 3 апреля (после спектакля «Исходный код» в ЧГИК).