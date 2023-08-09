Челябинский театр современного танца выступит в Санкт-Петербурге

Танцовщики представят на фестивалях два спектакля: «Диалоги» и Connect

Челябинский театр современного танца примет участие в двух фестивалях. 12 августа в гостевой программе фестиваля «Танец без ума от себя и от любви» со спектаклем Connect выступит артист театра Денис Чернышов. 18 августа на новой сцене Александринского театра танцовщики представят премьеру «Диалоги», этим спектаклем Театр Ольги Пона завершал прошлый сезон.



«Диалоги» станут частью гостевой программы Международного фестиваля современного танца Open Look, в 2023 году он проводится в 25-й раз. Спектакль стал первой с 2021 года большой постановкой художественного руководителя Челябинского театра современного танца Ольги Пона, в которой она культивирует диалог как важнейший акт человеческих отношений. Пары танцовщиков играют диалоги так, что зритель явственно слышит реплики, интонации, крик, признания, раскаяния, вопросы без ответа... Диалог в понимании Ольги Пона — единственная попытка понять друг друга и себя в этом противоречивом и странном мире.



В этом спектакле заняты ведущие артисты театра, которых Ольга Пона считает соавторами спектакля: Степан Баннов, Татьяна Крицкая, Татьяна Лумпова, Нурлан Нурушев, Дмитрий Чегодарь, Денис Чернышов, Кристина Чернышова, Рафаэль Тимербаков и другие.

Премьера «Диалогов» в Челябинске состоится 14 сентября на сцене учебного театра «Дебют» в ЧГИКе. Начало — в 18:30.



