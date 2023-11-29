Челябинский Театр современного танца представил три спектакля на фестивале «На грани»

﻿ Международный фестиваль современного танца проходит сейчас в Екатеринбурге

«Название фестиваля оказалось концептуально точным, ведь современная хореография сегодня существует на грани искусств, где подчас нет чистых форм и строгих канонов, но есть поиск и эксперимент»,

— говорит создательница и арт-директор фестиваля «На грани», известный театральный и музыкальный критик Лариса Барыкина.