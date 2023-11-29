Три спектакля Челябинского театра современного танца Ольги Пона стали одним из самых ярких событий Международного фестиваля современного танца «На грани», что проходит с 25 ноября по 2 декабря в Екатеринбурге. Это уже 11-й по счету фестиваль, а всего его истории 15 лет.
«Название фестиваля оказалось концептуально точным, ведь современная хореография сегодня существует на грани искусств, где подчас нет чистых форм и строгих канонов, но есть поиск и эксперимент», — говорит создательница и арт-директор фестиваля «На грани», известный театральный и музыкальный критик Лариса Барыкина.
«На грани» номер одиннадцать — это 22 спектакля хореографов России, Армении, Венгрии и Германии. Их показывают самые известные отечественные коллективы contemporary dance: «Провинциальные танцы» (Екатеринбург), «Каннон данс» (Санкт-Петербург), Балет Евгения Панфилова (Пермь), театр танца «Нога» (Омск), Инновационный театр балета (Калуга)...
Челябинский театр современного танца под руководством Ольги Пона — неизменный участник всех фестивалей «На грани». А в этот раз едва ли ни его главный герой: ведь челябинцы привезли целых три спектакля. Совершенно разных, в полной мере отвечающих духу поиска и эксперимента, который декларирует «На грани».
«Как это по-русски?» — дуэт ведущих мастеров театра, танцовщиков и хореографов Елены Пришвицыной и Владислава Морозова. Эта постановка про «пригорки и ручейки» семейной жизни полна юмора и лирики. А Елена и Владислав в ней выступают не только как виртуозы танца (подчас почти акробатического), но и как незаурядные драматические актеры, даже клоуны. «Тело: requiem» (хореограф Ольга Горобчук) — история чувственная и философская, своеобразная пластическая медитация четырех танцовщиков театра: Андрея Зыкова, Владислава Морозова, Рафаэля Тимербакова, Дмитрия Чегодаря.
«Диалоги» (хореография — Ольга Пона вместе с танцовщиками) — спектакль большой формы, виртуозной пластической и визуальной партитуры, последняя по времени премьера челябинского театра, уже снискавшая успех на фестивале в Санкт-Петербурге, а теперь покорившая и переполненный большой зал Екатеринбургской музкомедии — основной площадки фестиваля современного танца «На грани».
Автор: Владимир Спешков
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