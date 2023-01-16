Челябинский театр современного танца победил в областном конкурсе новогодних спектаклей

Иммерсивная постановка «Кто живет в волшебном городе?» получила Гран-при

Челябинский театр современного танца Ольги Пона стал победителем фестиваля-конкурса детских новогодних спектаклей «Морозко». Жюри конкурса присудило Гран-при иммерсивному спектаклю «Кто живет в волшебном городе?».



Постановку играли в декабре 2022 года в ДК ЧЗМК. В спектакле нет сцены, все действие — это прогулка по большому залу, в котором актеры выстроили улицы из причудливых домов. Это спектакль-прогулка — мимо пряничных домиков, избушки из книг и чердака с привидениями. Актеры — жители волшебного города: привидения, снеговики и снежинки, которые в танце соединяются в большую холодную вьюгу.

Среди участников конкурса: «Давай полетаем вместе» Камерного театра, «Школа снеговиков» Молодежного театра, «Остров сокровищ» Челябинской филармонии, «Волшебный бал Золушки» златоустовского театра «Омнибус» и еще девять спектаклей из Челябинска, Озерска, Магнитогорска и Верхнего Уфалея.

«Кто живет в волшебном городе?» последний раз показали на сцене 29 декабря. В январе Театр современного танца играет премьеру — спектакль омского хореографа Ольги Горобчук «Тело: Requiem» и премьеру — пластический моноспектакль Moza memory. Обе постановки идут друг за другом 24 января в театре «Манекен».

Напомним, в 2022 году Театру современного танца исполнилось 30 лет. За это время спектакли театра более 20 раз номинировали на «Золотую маску», дважды коллектив становился обладателем театральной премии.