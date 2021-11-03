Челябинский театр современного танца номинирован на «Золотую маску»

Второй театр из Челябинска вошел в лонг‑лист главной театральной премии России

Кроме Молодежного театра со спектаклем «Я танцую как дебил» в список самых заметных спектаклей сезона 2020—2021 в России, по мнению жюри национальной премии, попали и несколько работ Челябинского театра современного танца.

Постановка «Дюймовочка» номинирована в категории «Современный танец/спектакль». Актриса Татьяна Крицкая, танцующая Дюймовочку, кроме того, номинирована на лучшую женскую роль. Ольга Пона и Татьяна Крицкая отмечены в категории «Балет — современный танец/работа балетмейстера-хореографа». Кроме того, сама Ольга Пона — номинант в категории «Работа художника в музыкальном театре».

В лонг-лист вошли еще две постановки театра современного танца: CONNEKT и «Спят медведи и слоны».







Таким образом, в этом году Челябинск представлен в номинациях «Золотой маски» двумя театрами.