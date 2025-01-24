Челябинский театр современного танца готовит премьеру с народными песнями

В основе сюжета — история зарождения отношений

Челябинский театр современного танца готовит первую премьеру 2025 года. На этот раз хореографию решили дополнить песнями и назвать «Сказочка с напевом: от девицы до бабы».

История — вымысел на тему рождения пары. Ее расскажут языком танца и песни, так, чтобы понял каждый: независимо от возраста, места жительства и социального положения. Через русские традиции и обряды поведают «то ли быль, то ли небыль о любви».

Как рассказали в ЧТСТ, это коллаборация с фольклорным вокальным коллективом «Заряница». Хореографом выступила Юлия Репицына. Сыграют артисты Александра Шалонина, Маргарита Черных, Татьяна Сущенко, Олеся Решетникова, Дарья Усольцева, Надежда Булатова, Степан Баннов и Даваабаяр Мягмардорж.

Премьера состоится 6 февраля. Возрастное ограничение 12+.