Челябинский театр современного танца готовит премьеру о жестокости и любви

Хореографом выступил артист Дмитрий Чегодарь

В Челябинском театре современного танца — премьера. В конце октября артисты покажут спектакль под названием «Однажды рыба встала и пошла». По словам артистов, у человека и рыбы не так много различий: мы хотим жить, у нас есть потомство. И порой мы готовы сожрать друг друга с потрохами.

Спектакль будет посвящен двум человеческим чувствам: жестокости и любви. Все люди хоть раз испытывали и то, и то. Иногда и сразу оба, одновременно.

«Однажды рыба встала и пошла. Однажды человек решил и начал танцевать. Однажды спектакль был создан и был показан», — загадывают загадку в театре, прямо не говоря о сюжете постановки.

Показ пройдет в Молодежном театре 28 октября. Это первая премьера в новом театральном сезоне студии.

Напомним, под конец прошлого сезона артисты показали сразу два новых спектакля — «Пушкин. Коллаж», пронизанный темой творческого пути поэтов, танцоров, художников и многих других людей искусства, а также философский «Икигай» о смысле жизни и необходимости поддержки близкого.

Возрастное ограничение 12+.