Челябинский театр «Скарабей» вернется с каникул в сентябре

Зрителей ждут любимые постановки и премьера

Челябинский театр песка и теней «Скарабей» откроет новый сезон 7 сентября. Первые выступления после отпуска посвятят сразу двум поэтам — Пушкину и Маяковскому.

«В руках наших талантливых художников крошечные песчинки оживут и превратятся в завораживающие картины, которые расскажут истории о победе добра над злом, о мудрости и смелости, о тех истинных ценностях, которые закладываются в души детей в любви и сотворчестве…» — рассказывают в театре.

Все постановки в сентябре намечены на выходные дни. В репертуаре — «Маленький принц», «Алые паруса», «Русалочка». Откроют сезон пушкинскими «Сказкой о царевне и семи богатырях» и «Сказкой о золотой рыбке», а также спектаклем «Маяковский. Как живой с живыми говоря...» А на конец месяца запланирована премьера «Аленький цветочек».

Напомним, детский театр «Скарабей» — это сочетание песочной живописи, игры теней, музыки, мультимедиа, компьютерной анимации и рассказа артистов. Год назад мы встречались с новым режиссером Романом Прецером и узнали, как он перевоплощает полузабытый детский театр у ДК ЧТЗ.