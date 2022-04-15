Первый частный челябинский mini театр долгое время пытался попасть в список культурных учреждений, на чей репертуар распространяется Пушкинская карта. Однако месяцы попыток не увенчались успехом: спектакли mini театра не признали подходящими для федерального проекта.
В театре решили вопрос кардинально и объявили о собственной карте — акции, Лермонтовской. Ничего оформлять не нужно, просто при покупке билета показывайте студенческий и получайте скидку в 40%.
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