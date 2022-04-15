Челябинский театр придумал свою Лермонтовскую карту

По ней школьники и студенты могут купить билеты со скидкой

Первый частный челябинский mini театр долгое время пытался попасть в список культурных учреждений, на чей репертуар распространяется Пушкинская карта. Однако месяцы попыток не увенчались успехом: спектакли mini театра не признали подходящими для федерального проекта.



В театре решили вопрос кардинально и объявили о собственной карте — акции, Лермонтовской. Ничего оформлять не нужно, просто при покупке билета показывайте студенческий и получайте скидку в 40%.