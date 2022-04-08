Челябинский театр попробует попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Артисты будут три дня подряд играть музыку в режиме нон-стоп





Камерный театр устраивает трехдневный музыкальный марафон. С 8 по 10 апреля в театре будут играть музыку разных жанров без остановки. Акцию организуют к Первому Международному музыкально- театральному фестивалю «Камерный beat».

В марафоне примут участие профессиональные музыканты и любители. Выступят заслуженный артист России Михаил Яковлев, негритянский квартет Челябинского института культуры, а также Григорий Цукерман — бывший первый заместитель министра культуры Челябинской области.

О намерении отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса заявил директор Камерного театра Илья Коломейский. Он тоже принимает участие в марафоне и специально к акции освоил варган.

«Мы не ограничиваем исполнителей ни в жанре, ни в количестве, наоборот — чем больше, тем лучше. Признаюсь, мы надеемся поставить рекорд — продержаться все трое суток и послать заявку в Книгу рекордов Гиннесса», — прокомментировал Илья Коломейский.

В воскресенье, 10 апреля, в 12:00 также пройдет мастер-класс для актеров «Руки Шульженко». Ведущий расскажет, куда деть руки во время выступления на сцене и в чем секрет актерской песни. После мастер-класса проведут лекцию о современной музыкальной индустрии.

Программа фестиваля «Камерный beat» продолжится в понедельник, 11 апреля. В 18:30 на сцене устроят концерт, где будут участвовать артисты из немузыкальных театров со всей области. Перед зрителями выступят представители магнитогорских и озерских театров, студенты института культуры, ансамбль Челябинского театра кукол и команда просветительского проекта «ОПЕРАтивное искусство».