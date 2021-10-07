Челябинский театр оперы и балета отметил 65-летие

Коллектив театра с юбилеем поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Челябинский театр оперы и балета сегодня, 7 октября, отмечает 65-летие. На торжественном гала-концерте, посвященном юбилею, зрителей и труппу приветствовал губернатор Алексей Текслер.Губернатор отметил, что история главного театра Челябинска тесно связана с историей города: он был построен на месте взорванного Кафедрального собора, в его стенах во время войны размещался патронный завод.

«Только в 1956 году театр оперы и балета был открыт. Я хочу поблагодарить труппу театра, его руководство, всех ветеранов, каждого сотрудника за искусство, за возможность наслаждаться произведениями классиков. 65 лет — зрелость для любого театра. Я верю, что у нас замечательное будущее. Нас ждут великолепные премьеры, и будет полный зал зрителей!» — сказал, открывая концерт, Алексей Текслер.