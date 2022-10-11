Челябинский театр оперы и балета опубликовал новогоднюю афишу

В праздничной программе «Волшебник Изумрудного города», «Щелкунчик» и Штраус‑концерт «На прекрасном голубом Дунае…»

Театр оперы и балета имени Глинки опубликовал новогоднюю афишу спектаклей. С 23 декабря по 8 января на сцене — семейная сказка «Волшебник Изумрудного города», балет «Щелкунчик» и Рождественский Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае...».



Знакомую историю из сказки «Волшебник Изумрудного города» сыграют в челябинском театре под музыку композитора Игоря Якушенко. Декорации, костюмы для постановки делали по эскизам челябинских художников Антона и Елены Сластниковых. Актеры в ярких нарядах играют не только на сцене, но и выходят в зрительный зал.





«Волшебника» поставили в 2014 году, и до сих пор мюзикл собирает полные залы. Задние планы в спектакле будто подстраиваются под персонажей и их костюмы. Например, когда на сцене Гудвин — сцена будто превращается в огромный замок из драгоценных камней, сам костюм волшебника блестит от света, а все вокруг покрывает зеленая дымка… И так почти в каждой сцене: все эпизоды — как яркая палитра из красного, желтого, зеленого и небесно-синего.





«Щелкунчик» для Театра оперы и балета поставили в 2013 году народный артист России, хореограф Юрий Клевцов и художник Дмитрий Чербаджи. С тех пор его играют на сцене каждый год в декабре и январе.

Сюжет сказки Гофмана не изменился. Главной целью было сделать само действие современным и зрелищным, со сложными технологичными декорациями. Задние планы сменяются на ходу: зал в момент превращается в зимний лес, в центре сцены вертится огромная новогодняя елка, а танцы становятся эффектнее от сочетания света и дыма.





Симфонический Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» — это новогодняя традиция Театра оперы и балета. Программу выступления составляет дирижер Александр Матушкин. На концерте звучат полька «Гром и молния», «Марш Радецкого», вальс «На прекрасном голубом Дунае» и другие сочинения Иоганна Штрауса.

На все спектакли можно купить билеты по Пушкинской карте. 1 января 2023 года баланс молодежной карты обновится, на нее будет зачислено 5000 рублей.