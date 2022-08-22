В Челябинском театре оперы и балета завершена реконструкция паркета на втором и третьем этаже, отремонтирован настил сцены, смонтирован современный противопожарный занавес и изменен на винно-вишневый цвет стен в зрительном зале. Общая стоимость работ составила свыше 60 миллионов рублей, половина из которых выделена из регионального бюджета, половина — попечительским советом театра.
Ремонтные работы в зрительской и в служебной части театра велись полтора месяца.
«Сцена покрыта трехслойным палубным паркетом, склеенным из двух слоев сосны и одного слоя бессучковой лиственницы экстра сорта. Раньше покрытие было только из сосны. Сценический паркет рассчитан на 40—50 лет. Планшет сцены покрыли тремя слоями огнезащитного колерованного лака, а финальный слой сделали специальным матовым лаком с огнезащитными и износостойкими свойствами», — пояснил директор театра Владимир Досаев.
Обновлен и противопожарный занавес, предыдущий был после аварии демонтирован три года назад. Работы проводила московская фирма «Интоку», специализирующаяся на установке противопожарного оборудования в крупнейших театрально-концертных залах. Новый занавес легче старого в два раза (он весит 9 тонн), открывается и закрывается за одну минуту, держит огонь три часа. Обновлена и система пожаротушения.
В фойе второго и третьего этажей отциклевали паркет и покрыли его лаком, отреставрировали основания колонн. Работы проводила промышленная группа «КОНАР», которая входит в состав попечительского совета.
В зрительном зале изменили цвет стен — теперь он винно-вишневого оттенка. Чтобы добиться безупречного оттенка, окрашивание производилось в четыре этапа: сначала рабочие нанесли два слоя белой грунтовки, затем два слоя краски. Помимо этого, на входных группах балкона заменили балясины.
«Зал теперь стал похож на волшебную шкатулку. Мы очень долго работали и искали этот торжественный благородный цвет, как в лучших академических театрах мира. С нетерпением ждем открытия сезона 3 сентября и премьеру „Травиаты“ в постановке итальянского режиссера», — отметила Ирина Текслер.
Изменения произошли и в здании вспомогательного назначения. Там утеплили фасад в местах примыкания стен, устранили дефекты на кровле. В живописном цехе заменили окна.
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