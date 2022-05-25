Челябинский театр на время станет кукольным

В Камерном театре устроят выставку игрушек

В фойе Камерного театра 1 июня откроется выставка кукол — экспонаты прямо сейчас и до 28 мая принимают в администрации театра.



Для выставки собирают коллекционные экземпляры фарфоровых, шарнирных или тряпичных кукол. А также приглашают к сотрудничеству мастеров, которые изготавливают кукол из керамики, глины, пластика, железа, ткани или пряжи.



Кукольная выставка «КуклоClab» приурочена ко Дню защиты детей и откроется в фойе театра 1 июня в 11:00. Вход для гостей бесплатный.