В фойе Камерного театра 1 июня откроется выставка кукол — экспонаты прямо сейчас и до 28 мая принимают в администрации театра.
Для выставки собирают коллекционные экземпляры фарфоровых, шарнирных или тряпичных кукол. А также приглашают к сотрудничеству мастеров, которые изготавливают кукол из керамики, глины, пластика, железа, ткани или пряжи.
Кукольная выставка «КуклоClab» приурочена ко Дню защиты детей и откроется в фойе театра 1 июня в 11:00. Вход для гостей бесплатный.
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