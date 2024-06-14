Челябинский театр «Манекен» закроет театральный сезон 24 июня

В этот день покажут спектакль про детство

Театр «Манекен» Челябинска уходит на летние каникулы. Чтобы зрители не забывали о театре на время разлуки, артисты решили организовать для челябинцев свободный вход на одну из постановок.

«Лето — это, конечно, время отпусков, странствий и путешествий. Сотрудники театра тоже начинают свое летнее приключение, чтобы как следует отдохнуть, отыскать побольше новых впечатлений и зарядить свои аккумуляторы вдохновения как следует», — поделились в театре.

Закрывает сезон спектакль-концерт «Надежды маленький оркестрик» о чудаковатой девочке Наде, у которой особый, солнечный взгляд на жизнь, разлуку, дружбу и воспоминания. Спектакль-концерт переносит зрителей в знакомое каждому прошлое с играми во дворе, старыми песнями и атмосферой семьи.

После спектакля зрители смогут поделиться пожеланиями на лето и сфотографироваться с артистами. Спектакль покажут 24 июня в 19:00. Для посещения необходимо отметиться в соцсетях театра.