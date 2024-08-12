Челябинский театр «Манекен» начнет сезон с премьеры

Это будет история о детях с особенностями

Челябинск вовсю готовится к новому театральному сезону: артисты выходят из отпусков, приступают к репетициям, обсуждают предстоящие премьеры. Одну из самых первых новинок уже в эту пятницу, 16 августа, покажут в «Манекене». Спектакль «По какой дороге до Луны?» — это история о невероятных детях и их родителях, тех, кто не понаслышке знает о жизни с ограничениями.

Премьерная постановка — «документальная фантазия», основанная на историях детей с особенностями и ограниченными возможностями. Через артистов они смогли передать свои мечты, идеи, взгляды на мир.

«Мы познакомились с невероятными детьми, которые воспринимают этот мир по-особенному. Хочется познакомить с этими ребятами как можно больше людей, и поэтому мы превратили наши встречи в инклюзивный спектакль. Слетаем на Луну вместе? Эти дети точно знают дорогу!» — делятся в театре.

Вход на первый показ будет свободным, но необходима предварительная регистрация. Подробности — в соцсетях «Манекена».

Возрастное ограничение 6+.