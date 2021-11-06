Челябинский театр «Манекен» начал возвращать билеты зрителям без QR-кода

Детям и подросткам до 18 лет код не нужен

Челябинский театр «Манекен» предложил сдать билеты тем зрителям, у которых нет QR-кода. Как сообщили в пресс-службе театра, с 4 ноября допуск горожан на представления осуществляется только при предъявлении QR-кода.

«С 4 ноября 2021 года зрители старше 18 лет смогут прийти на спектакль только при наличии QR-кода о вакцинации / QR-кода переболевшего. Если у вас нет QR- кода, вы можете сдать билет по месту приобретения; билеты, купленные на сайте театра, возвращаются через нашего билетного оператора»,— написано на странице театра в соцсети «Инстаграм».

Зрителям, которым еще не исполнилось 18 лет, QR-код не нужен, однако на входе вместе с билетом нужно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий возраст.

Все подробности можно узнать по телефону: +7 (351) 246-00-00.

Напомним, в Челябинской области продлили режим нерабочих дней до 12 ноября включительно. Кроме того, в регионе вступят в силу дополнительные ограничения.