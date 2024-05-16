Челябинский театр кукол проведет мистическую экскурсию

Артисты говорят, что куклы на ней оживают

Театр имени В. Вольховского готовит на «Ночь музеев» полуночные экскурсии по закулисью и комнатам отдыха главных артистов — кукол. В рамках всероссийской акции зрителям приоткроют завесу всех тайн истории театра и его главных героев.

Как рассказали в Театре кукол, на экскурсиях соединятся мистика и волшебство, магия и знания, история и современность. Челябинцы поближе узнают о жизни знакомых с детства кукол, подержат их в руках, заглянут в бутафорский цех и столярку. Зрителям расскажут, как и из чего делают кукол, может ли кукла заболеть и кто способен ее вылечить.

«Задумывался ли кто-то над тем, может ли кукла постареть? Или обращал внимание, сколько пальцев у нее на руках? И как происходит процесс оживления куклы актером? В полночь мы начнем разгадывать тайны театра кукол. Например, почему актер, работающий с куклой, всегда смотрит на нее», — делятся в театре.

Артисты утверждают, что по ночам куклы и развешанные по стенам портреты оживают. И чем дольше смотришь — тем больше странностей и чудес замечаешь. Так ли это, желающие смогут узнать 17, 18 и 19 мая.