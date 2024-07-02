Челябинский театр кукол привез награду из Казани

Жюри поразил балет-фантазия для детей

Артисты Театра кукол имени Вольховского вернулись в Челябинск с призом фестиваля «Шомбай-fest». С 25 июня по 2 июля южноуральцы принимали участие в традиционном конкурсе современных идей и конструкций в области искусства театра кукол. О завоеванных вершинах рассказали в пресс-службе театра.

Лауреатом номинации «Лучшая работа художника» стал Захар Давыдов — автор сценографии, костюмов и кукол спектакля «Петрушка». Это история о девочке, отправившейся на поиски пропавшей любимой куклы Балерины. Впереди у нее — волшебный мир музыки и оживших игрушек, рядом на непростом пути — друзья-куклы Петрушка и Арап.

«„Петрушка“ — необычный кукольный спектакль. В нем есть куклы нескольких систем, включая самую сложную — марионетку, музыка в стиле jazz-rock, современная хореография, костюмы и сценография, визуально отсылающие к стилю художественного оформления русских балетов ХIХ века», — поделились в театре.

Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest» прошел в столице Татарстана в пятый раз. Вместе с артистами из Челябинска за победу в разных номинациях боролись кукольники из других городов России, а также Беларуси и Азербайджана.