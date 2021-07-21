Челябинский театр кукол объявил фотоконкурс на лучший снимок голубятни

Конкурс организовали в связи с премьерой спектакля «Любовь и голуби»

Театр кукол имени Вольховского объявил фотоконкурс, посвященный голубятням в Челябинске и соседних городах. Зрителям предложили найти и запечатлеть сохранившиеся и по сей день городские голубятни. К премьере в холле театра оформят фотовыставку, а авторам лучших снимков подарят пригласительные билеты на спектакль.



«Сейчас найти людей, увлекающихся разведением голубей, сложно, но еще 15—20 лет назад в городе были функционирующие голубятни. Нам стало интересно: что стало с ними сейчас, есть ли еще работающие голубятни, как выглядят заброшенные», — пишут в паблике Театра кукол имени Вольховского.

За две недели участники нашли около десяти действующих голубятен в четырех городах Челябинской области. Фотографии на конкурс принимают до 25 июля. Снимки можно прислать в VK-паблик театра или опубликовать в своих соцсетях с хэштегом #любовьиголубикукольный.

30 и 31 июля в Челябинском театре кукол имени Вольховского пройдут премьерные показы спектакля «Любовь и голуби».