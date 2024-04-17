Челябинский театр ищет собаку-актера

Предпочтение отдадут йоркам и шпицам

Театр кукол имени В. Вольховского в Челябинске открывает кастинг для новых актеров. Вот только не людей, а собак. О поиске четвероногого артиста рассказали в соцсетях театра.

Собака примет участие в гастролях Тюменского театра кукол 21 апреля и появится в финале спектакля «Малыш и Карлсон». Хвостатому актеру обещают бурные аплодисменты, благодарность сразу двух уральских театров и любовь зрителей трех переполненных залов.

Для того чтобы успешно пройти пробы, актер должен быть щенком или собакой небольшой породы. Хвостатый должен обладать «актерским нравом», но вместе с тем быть послушным и понимать команды.