Челябинский театр драмы завершил сезон премьерой водевиля

Спектакль «Царский подарок» поставлен по пьесе Алексея Толстого

25 июня в Челябинском театре драмы состоялась премьера водевиля «Царский подарок». Этой постановкой главного режиссера Александра Зыкова театр завершает юбилейный сотый сезон.

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер, посетившая премьеру, отметила, что это очень красивое завершение сезона:

«Мне очень любопытно посмотреть музыкальную интерпретацию Юлия Кима, автора музыки. Я поздравляю и коллектив театра, и зрителей с этой премьерой»,— прокомментировала Ирина Текслер.

Главный режиссер Александр Зыков отметил, что очень рад совместной работе с Юлим Кимом, который и очень точно почувствовал толстовский замысел, и осовременил сюжет. Придуманный мир, в котором живет героиня, по мнению режиссера, ничем не отличается от придуманного мира, в котором живем все мы.Для тех, кто знаком с текстом Алексея Толстого, в спектакле будет неожиданный финал.