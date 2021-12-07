Челябинский театр драмы устраивает праздничный вечер в честь 100‑летнего юбилея

На сцене зрители увидят отрывки из знаковых спектаклей

9 декабря в Театре драмы им. Наума Орлова состоится праздник в честь 100-летнего юбилея театра. Для вечера артисты подготовили представление-капустник с песнями, танцами, а также отрывками из знаковых спектаклей прошлых лет.



«На сцене вы не увидите вековую историю театра, мы покажем жизнь театра, состоящую из миллиона историй. Только здесь у героев не утихают страстные порывы, здесь движение не замирает ни на минуту, здесь живые эмоции живых людей, их дыхание и пульс», — сообщают в Театре драмы.

На юбилей приглашено порядка 300 гостей, в их числе — столичные актеры и режиссеры, которые начинали свою карьеру в главном театре Челябинска. Они и другие гости поздравят театр и примут участие в церемонии награждения сотрудников.

Поздравить театр с вековым юбилеем могут и зрители — на вечер также продают билеты на сайте театра и в кассе.

Напомним, что главный челябинский театр основан 9 декабря 1921 года — в этот день сто лет назад на сцене Челябинского народного дома (сейчас в этом здании Молодежный театр) состоялась премьера первого спектакля «Цена жизни». С того момента драматическому театру присвоили имя С. М. Цвиллинга.

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