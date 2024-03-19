В исполнении оренбургских артистов прозвучат стихотворения, написанные поэтом и очевидцем многих событий в Донбассе Виталием Молчановым, удостоенным премии имени А. Дельвига «За верность Слову и Отечеству».
«24 февраля 2022 года в моей стране изменилось многое. Точнее даже говоря — для многих. То, что было где-то далеко и появлялось только в выпусках новостей или обсуждалось в узком кругу на кухне, теперь для всех стало неожиданно близко… и страшно… Для всех», — так начинается произведение Виталия Молчанова.
Прикоснуться к современным реалиям, перенесенным на театральные подмостки, можно будет на малой сцене театра имени Наума Орлова 20 марта в 18:30. Гастрольный тур проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.