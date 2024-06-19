Челябинский театр драмы отправится на фестиваль Сергея Безрукова в Москву

Конкурс поднимет тему традиционного спектакля

Театр драмы имени Наума Орлова отправится из Челябинска в столицу на VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Московскому зрителю покажут спектакль по пьесе Ф. Г. Лорки «Дом Бернарды Альбы».

Основная цель фестиваля — вспомнить о культуре традиционного спектакля, заложенной Станиславским. Поэтому на сцене фестиваля представят постановки региональных театров, самых разных театральных концепций и школ, но соединяющих в себе принципы психологического театра, в котором все смыслы транслируются через артиста.

История из Челябинска расскажет о незамужних дочерях Бернарды Альбы, запретившей даже думать о любви на протяжении восьми лет, пока в доме объявлен траур. Только молодым девичьим сердцам все равно на запреты, и страсть грозится разрушить стены «монастырской» крепости.

Спектакль будет участвовать не только в фестивале, но и в конкурсной программе. За премии в нескольких номинациях он поборется с коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и еще четырех регионов.

Постановку челябинского театра покажут 24 июня на сцене Московского Губернского театра.