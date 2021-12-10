Челябинский Театр драмы отметил свой 100-летний юбилей

На сцене артисты вспомнили отрывки из спектаклей разных лет

В четверг, 9 декабря, Театр драмы им. Наума Орлова отметил вместе со зрителями свой 100-летний юбилей. В честь праздника артисты вспомнили отрывки из спектаклей разных лет. На сцене ещё раз прозвучали монолог Джульетты, веселая болтовня «Продавца дождя» и властный голос Марии Стюарт — пьесу Фридриха Шиллера поставили в 1998 году.



В праздничном концерте приняла участие вся театральная труппа. Артисты танцевали вальс и исполняли пластические номера, пели народные песни, а к концу читали стихи о театре. Получился капустник, где перемешаны жанры, и одно выступление плавно вытекает из предыдущего. Завершается представление строчками из спектакля «Безымянная звезда».

В праздничный вечер зал полон. Артистов пришли поздравить зрители, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой.

«Поздравляю коллектив, поздравляю всех нас со столетним юбилеем Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Конечно, театр — это в первую очередь люди, и надо вспомнить всех тех, кто в течение этих 100 лет работал, служил в театре. Я бы хотел отметить и нынешнее поколение артистов, кто дарит нам свой талант. Мы любим наш театр, любим приходить сюда, любим премьеры, мы будем продолжать помогать театру. Я желаю коллективу театра новых творческих успехов, новых ярких премьер и любви зрителей», — произнес на сцене Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил, что в следующем году зрительный зал Театра драмы ждет большой ремонт. Обновить планируют сцену и всю техническую аппаратуру.

После поздравления губернатор вручил награды актерам. Николаю Осминову и Михаилу Гребню присвоили звание «Заслуженного работника культуры Челябинской области». Почетной грамотой губернатора отмечена Татьяна Власова, а Ксении Зузневой вручили благодарность.

Также театр драмы поздравили со сцены сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова и председатель законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Напомним, что главный челябинский театр основан 9 декабря 1921 года — в этот день сто лет назад на сцене Челябинского народного дома (сейчас в этом здании Молодежный театр) состоялась премьера первого спектакля «Цена жизни». С того момента драматическому театру присвоили имя С. М. Цвиллинга.