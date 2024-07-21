Челябинский театр ЧТЗ признали объектом культурного наследия

Изначально здание строили под киноклуб

Челябинский театр ЧТЗ, расположенный на проспекте Ленина, 10, включен в госреестр и утвержден в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщили в пресс-службе областного госкомитета охраны таких объектов, здание, построенное в 1931 году, представляет историческую и архитектурную ценность.

Здание было построено в стилистике конструктивизма под киноклуб и вмещало 800 человек. В 1946 году началась его реконструкция под театр. В течение двух лет там возвели второй этаж, сценическую коробку, пристроили входную часть со служебными помещениями. Фасад и интерьеры оформили в неоклассической стилистике.

Тридцать лет спустя — в 1983 году — плафон зрительного зала и стены боковых фойе расписали по эскизам челябинских художников-монументалистов Константина Фокина и Вячеслава Сорокина в стилистике советской живописи 1970-х — начала 1980-х годов. Таким образом, здание театра имеет три этапа строительства и архитектурно-художественного оформления.

«Здание представляет историческую ценность как часть застройки крупномасштабного градостроительного объекта — „социалистического города“ ЧТЗ, выстроенного на рубеже 1920-х — 1930-х годов, уникального для России с точки зрения масштаба и степени реализации проекта, а также является одним из первых культурных объектов рабочего поселения»,— сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Кроме того, театр представляет выраженную архитектурную ценность как качественный памятник архитектуры советского неоклассицизма.