Челябинский спектакль Spocky Noki победил на фестивале «Ирбитские подмостки»

Постановку назвали лучшим спектаклем для детей

Spocky Noki челябинского театра «Манекен» завоевал сразу две награды на XI Межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки». Работа режиссера Алексея Тетюева получила два главных приза в номинациях «Лучший спектакль для детей» и «Лучшая работа художника».



Премьера Spocky Noki состоялась в конце 2020 года, и, как сообщили в «Манекене», это первый выезд спектакля на фестиваль.

Главный герой спектакля — привидение Споки. Днем он спит на чердаке, а ночью может открывать любые двери и зажигать звезды. В одну из ночей привидение решило, что хочет увидеть солнечный свет, и с этого момента в жизни Споки начался настоящий хаос.

В спектакле есть элементы клоунады, мультипликации и черно-белого кино, использованы композиции Иоганна Баха, Алексея Паперного и Pakava It. Подробнее о спектакле мы рассказывали здесь.