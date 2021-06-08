Spocky Noki челябинского театра «Манекен» завоевал сразу две награды на XI Межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки». Работа режиссера Алексея Тетюева получила два главных приза в номинациях «Лучший спектакль для детей» и «Лучшая работа художника».
Премьера Spocky Noki состоялась в конце 2020 года, и, как сообщили в «Манекене», это первый выезд спектакля на фестиваль.
Главный герой спектакля — привидение Споки. Днем он спит на чердаке, а ночью может открывать любые двери и зажигать звезды. В одну из ночей привидение решило, что хочет увидеть солнечный свет, и с этого момента в жизни Споки начался настоящий хаос.
В спектакле есть элементы клоунады, мультипликации и черно-белого кино, использованы композиции Иоганна Баха, Алексея Паперного и Pakava It. Подробнее о спектакле мы рассказывали здесь.