Режиссерская работа Дарьи Догадовой надо спектаклем «Дом Бернарды Альбы» признана лучшей на Международном фестивале зрительских симпатий «Подмосковные вечера», состоявшемся в Мытищах. Актриса Екатерина Зенцова получила приз за «Лучшую женскую роль второго плана».

Премьера состоялась на малой сцене Челябинского театра драмы в марте 2023 года. Дарья Догадова вместе с автором пьесы Федерико Гарсиа Лоркой выступает с манифестом женскому достоинству и свободе, делает этот посыл очень страстным, но гибельным. Ее  прочтение знаменитой пьесы завораживает и кинематографичностью картинки, и трауром по женском доле, и фатальным крахом любых попыток этой доли убежать.

Догадова исследует женскую природу с любовью, пристрастием и печалью, которые чувствует зритель, не в силах объяснить, почему все так красиво и так грустно и нет никакого света в освобождении от материнских пут, а есть путь от одной зависимости к другой.

Подробно о спектакле мы рассказывали здесь. «Дом Бернарды Альбы» в числе еще четырех спектаклей из Челябинской области попал в лонг-лист «Золотой маски — 2024».