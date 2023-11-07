Режиссерская работа Дарьи Догадовой надо спектаклем «Дом Бернарды Альбы» признана лучшей на Международном фестивале зрительских симпатий «Подмосковные вечера», состоявшемся в Мытищах. Актриса Екатерина Зенцова получила приз за «Лучшую женскую роль второго плана».
Премьера состоялась на малой сцене Челябинского театра драмы в марте 2023 года. Дарья Догадова вместе с автором пьесы Федерико Гарсиа Лоркой выступает с манифестом женскому достоинству и свободе, делает этот посыл очень страстным, но гибельным. Ее прочтение знаменитой пьесы завораживает и кинематографичностью картинки, и трауром по женском доле, и фатальным крахом любых попыток этой доли убежать.
Догадова исследует женскую природу с любовью, пристрастием и печалью, которые чувствует зритель, не в силах объяснить, почему все так красиво и так грустно и нет никакого света в освобождении от материнских пут, а есть путь от одной зависимости к другой.
Подробно о спектакле мы рассказывали здесь. «Дом Бернарды Альбы» в числе еще четырех спектаклей из Челябинской области попал в лонг-лист «Золотой маски — 2024».
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