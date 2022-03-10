В Молодежном театре продолжают собирать призы за необычный спектакль-флекс «Я танцую как дебил». Сначала постановка попала в лонг-лист и внеконкурсную программу фестиваля «Золотая маска», а потом — на ярославский «Розовфест».
Главный режиссер Иван Миневцев взялся за проект в прошлом году вскоре после того, как драматург Игорь Витренко представил пьесу на фестивале «Любимовка».
История про танцы и дебила — это история парня по имени Толя. Толе сложно: ему сорок, жены уже нет, сын уже есть, работа так себе и живут они в хрущевке отца. А еще Толе напророчили любовь всей жизни, необычное хобби и футболку с суперменом. Пьеса сильно отражает 2019 год, но легко прогибается под год 2022-й.
На сцене Челябинского Молодежного Толя танцует vogue. Натурально: в блестящем комбинезоне, на каблуках парень выделывает сексуальные коленца. Актер Антон Ремезов несколько месяцев учился сначала держать равновесие на каблуках, потом ходить, потом танцевать. Такой навык трудно оставить без внимания. Жюри «Розовфеста» присудило Ремезову специальный приз за «Свободу и мастерство в воплощении образа современного героя».
А спектакль на «Розовфесте» взял главный приз номинации «Лучший спектакль малой формы».
Увидеть необычную постановку можно уже в ближайшее воскресенье, 13 марта. Правда, все билеты, кажется, раскуплены.
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