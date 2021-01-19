Челябинский симфонический оркестр выступает в столичном «Зарядье» для министра культуры РФ

Вместе с маэстро Денисом Мацуевым музыканты исполнят шедевры русской классики



Прямо сейчас на лучшей концертной площадке Москвы, в холле «Зарядье» репетирует челябинский симфонический оркестр под руководством Адика Абдурахманова и Денис Мацуев. Через несколько часов музыканты дадут грандиозный концерт перед московской публикой. Среди почетных гостей — министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Большого театра Владимир Урин и даже челябинский губернатор Алексей Текслер, который в свой день рождения находится в Москве по служебной необходимости.

— Концерт в «Зарядье», лучшем зале страны это грандиозное достижение, признание не только для нашего оркестра, но и для всей Челябинской области. Я 30 лет в культуре и на моей памяти таких событий не было. Можно сказать, вершится история! Мы ждем сегодня высоких гостей,

— говорит Алексей Пелымский, директор челябинской Филармонии,

— Концерт-презентация с мировой знаменитостью Денисом Мацуевым распахивает перед нами двери на лучшие европейские концертные площадки.



Фото пресс-службы Челябинской филармонии

Для челябинского оркестра потребовалось два самолета, чтобы все музыканты с инструментами прибыли в Москву. Это не первый выезд коллектива, но один из волнительных. В прошлом году Челябинский симфонический оркестр играл презентационный концерт с Мацуевым на сцене Государственной академической капеллы Петербурга.

Мы обратились к Денису Мацуеву с предложением сыграть концерт в «Зарядье», потому что именно он стал, по сути, «крестным отцом» нашего оркестра. 10 лет челябинский оркестр «Классика» играл на авторском фестивале Мацуева и его трансформация в симфонический стала возможна благодаря инициативе известного пианиста,

— отмечает Александра Зенцова, пресс-секретарь филармонии.

Уже известно, что челябинский оркестр будет гастролировать в столицах, в частности, сыграет еще один концерт в «Зарядье», осенью, в компании с лауреатом конкурса имени Чайковского, пианистом Дмитрием Шишкиным. Кроме того, симфонический оркестр ждут на концертной площадке в Вене, как только откроются границы.



Артисты готовятся занять свои места. Фото виолончелистки оркестра, Дарьи Левченко

На сцене «Зарядья» расставлены инструменты челябинских музыкантов. Утренняя репетиция оркестра прошла великолепно, все участники отмечают превосходную акустику и удобную сцену. В 17:30 по московскому времени начнется репетиция вместе с Денисом Мацуевым, а в нашем телеграм-канале появится эксклюзивное видео, не пропустите!