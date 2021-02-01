Челябинский симфонический оркестр сыграет в музыкальной академии на Мальте

Музыканты под руководством Адика Абдурахманова отправятся на гастроли по Средиземноморью

В мае 2021 года челябинский симфонический оркестр сыграет несколько концертов с именитыми солистами Европы. Среди них скрипачка Алена Баева, рецензии на игру которой публиковали в New York Classical Review, и главный флейтист Российского национального оркестра Максим Рубцова. Концерты состоятся в рамках дневных выступлений Мальтийской академии классической музыки. Это трехнедельная образовательная программа, классы на которой дают самые знаменитые музыканты мира. Например, в списке профессорских лекций встречи с участием Марты Аргерих, Рудольфа Бухбиндера, Стеллы Чен, Дэниела Хоупа, Кита Армстронга, Северина фон Эккардштейна. Записаться на курс могут студенты со всей Европы. А лучшие смогут сыграть на одной сцене с мэтрами и оркестрами России и Украины.





5—9 мая Челябинский оркестр будет сопровождать выступления Алены Баевой, Максима Рубцова, виолончелиста Александра Князева и пианиста Вадима Холоденко.

Напомним, Челябинский симфонический оркестр совсем недавно с блеском выступил на лучшей концертной площадке столицы, в «Зарядье», вместе с пианистом Денисом Мацуевым.