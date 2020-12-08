Челябинский симфонический оркестр даст концерт в Сатке

Вместе с командой Адика Абдурахманова на сцену выйдет пианист Филипп Кропачевский (Москва).

9 декабря в Сатке Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова даст почти трёхчасовой концерт с участием молодого пианиста, лауреата восьми международных конкурсов Филиппа Копачевского (Москва).

Филиппу 30 лет, и его называют представителем молодого поколения, которое сохраняет традиции академического исполнительства. Филипп выступает с такими прекрасными коллективами как Госоркестр России имени Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, оркестр Московского театра «Новая Опера», а также оркестр Sinfonia Varsovia, Filarmonica de Toscanini, Миланский симфонический оркестр имени Верди, Национальный оркестр Иль-де-Франс и другими. Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Пол Уоткинс — вот неполный список великих дирижёров, с которыми сотрудничал Филипп.

В программе два произведения Бетховена: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор и увертюра «Кориолан», а также сюита Алексея Шора для фортепиано с оркестром.

«Сатка — центр музыкального культуры Челябинской области. Один из самых передовых городов, воспитывающий своих жителей на классической музыке», — отмечает старший администратор Челябинской областной филармонии Римма Мингажева.

10 декабря такой же концерт состоится в Концертном зале Челябинской филармонии.