Сборная России по физике завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Одним из победителей стал школьник из Челябинска Олег Калашников, который заканчивает 11-й класс в физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном Московской области.
Олимпиада проходила онлайн в два тура: теоретический и экспериментальный. Команда российских школьников решала задачи на площадке МФТИ имени Баумана.
«Честно говоря, мы рассчитывали, что задания будут посложнее. Но нет, жесткого хардкора не было. Эта победа дает нашей сборной право пройти на международную олимпиаду, которая состоится в июле 2022 года в Швейцарии», — рассказал Олег Калашников Первому областному информагентству.
Олег заметил, что и легкой борьбу не назовешь: ребята из стран Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно — основные конкуренты на олимпиадах по точным наукам и информатике. Сборная России будет участвовать в международном контексте только заочно, таково решение тренерского штаба.
Олег Калашников, как победитель Всероссийской олимпиады и олимпиады стран СНГ, а теперь и Азиатской олимпиады по физике, уже давно завоевал право поступления в любой вуз России без экзаменов. Он выбрал Московский физико-математический институт имени Баумана.
На фото: сборная России по физике после победы
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