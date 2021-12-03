Челябинский рок-музыкант выступит в Москве с песней «Белая лошадь»

Сегодня, 3 декабря, в подмосковном Пушкине (джаз-клуб «Арт‑Ликор») выступает челябинский рок‑музыкант Юрий Богатенков, он же Резиновый дедушка

Мини-тур по московским и подмосковным клубам (5 декабря — концерт в клубе «Китайский летчик Джао Да») посвящен 30-летию выхода песни «Белая лошадь».



Эта самая знаменита песня группы «Резиновый дедушка» была написана инженером Трубного института Юрием Богатенковым вечером после работы для сюжета Челябинского телевидения к году Лошади. В ролике, который снимала молодежная редакция, под строки «Лошадь моя белая, что же ты наделала» по площади Революции ходила лошадь (не факт, что белая).



Юрий Богатенков никак не мог предположить, что песня станет такой любимой и популярной, и связывает этот феномен с группой «Чайф», которая искренне и нежно поет ее все эти 30 лет. На видео — запись декабря 2020-го. Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», неоднократно говорил, что песня дарит добро, счастье и предновогоднее настроение, и при этом неважно, год Лошади наступает или год Кабана.



Кроме музыкального творчества, в одном из клубов столицы состоится выставка рисунков Юрия Богатенкова, которые он с изумительной непосредственностью рисует без остановки, сколько себя помнит. Музыкант работает в жанре карикатуры, за что его нежно любят все друзья и близкие.