Челябинский режиссер завоевал пять наград на кинофестивале в Майами

Среди отмеченных картин — короткометражка, снятая на мобильный телефон

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Режиссер из Челябинска Павел Головин стал победителем кинофестиваля Only the best. На фестивале было представлено 270 проектов из 40 стран мира, и сразу пять короткометражных фильмов челябинца попали в шорт-лист.



Фильмы были отмечены в разных номинациях: картина «Ин Янь человека: Цемах» стала лучшей среди фильмов, снятых на телефон, лента «Язык тела» — среди музыкальных короткометражек, фильм «Безымянный» назван лучшим среди военного короткого метра, «Артефакт» и «Царь» отметили за яркие костюмы.





Павел занимается кино шесть лет и часто отправляет свои работы на различные кинопремии. Стоит отметить, что Only the best — новая премия. Фестиваль проходит каждые два месяца (сейчас в режиме онлайн), включает несколько десятков номинаций, и в последнем сезоне из 270 проектов около ста стали победителями.

«Да, премия Only the best film awards не входит в топ-15 лучших кинофестивалей мира, но это хороший шанс для молодых режиссеров заявить о себе»,

— комментирует Павел Головин корреспонденту Only the best film awards.

Сейчас Павел получил приглашение от одной московской телекомпаний снять свое первое полнометражное кино.