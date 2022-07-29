Челябинский ресторан Gong закрывают на ремонт

Доставка тоже работать не будет

Ресторан китайской кухни Gong на Тополиной Аллее закроют на ремонт. Об этом сообщила владелица ресторана Татьяна Старовойтова. Заведение не будет работать с 15 по 30 августа.



Внутри планируют обновить зал. Масштабного ремонта не было здесь с открытия, которое прошло пять лет назад.

С 15 августа не будет работать и доставка — ее планируют запустить ближе к концу лета.

Напомним, что директор ресторана Gong Татьяна Старовойтова полгода назад открыла рестобар «Камчатка». Журналист Первого областного информагентства был в заведении и рассказал о своих впечатлениях.