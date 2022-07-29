Ресторан китайской кухни Gong на Тополиной Аллее закроют на ремонт. Об этом сообщила владелица ресторана Татьяна Старовойтова. Заведение не будет работать с 15 по 30 августа.
Внутри планируют обновить зал. Масштабного ремонта не было здесь с открытия, которое прошло пять лет назад.
С 15 августа не будет работать и доставка — ее планируют запустить ближе к концу лета.
Напомним, что директор ресторана Gong Татьяна Старовойтова полгода назад открыла рестобар «Камчатка». Журналист Первого областного информагентства был в заведении и рассказал о своих впечатлениях.