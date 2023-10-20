Фильмы для незрячих и слабовидящих представят в Москве, на национальном чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который состоится 22—23 октября.

Автор проекта «Незримое кино» Александра Петрова представит картины и проведет мастер- класс по созданию фильмов с тифлокомментариями. На чемпионат приедут 750 участников из разных регионов России, чемпионов и призеров Паралимпийских игр. В рамках образовательной части чемпионата и расскажут об опыте челябинцев. Кинопроект «Незримое кино» реализуется некоммерческой организацией «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых. 

В подборку вошли фильмы, снятые молодыми режиссерами Южного Урала: «Крестик» и «Удача по скрипке» (режиссер Никита Гладков), «Закрытые двери» (режиссер Семен Рябуха), «Суперсила» (режиссер Ань Нгуен), «К взлету готов» (режиссер Александр Клипачев), «Наследство» (режиссер Александр Летунов).

О том, как в Челябинске играют спектакли для слабовидящих детей и опыте одного из первых тифлокомментаторов города, директора Детской филармонии Татьяны Денисовой мы рассказывали здесь.