Челябинский певец прошел слепые прослушивания в шоу «Голос 60+»

Александр Гронский попал в команду Валерия Леонтьева

На Первом канале стартовал вокальный проект «Голос 60+». В «слепом» отборочном туре участвовал 62-летний челябинец Александр Гронский.

Певец-любитель исполнил композицию «Скачки» группы «Машина времени». Только на финальных аккордах к талантливому челябинцу повернулись два члена жюри — Валерий Леонтьев и Олег Газманов. Музыкант выбрал команду первого.

Александр Гронский никогда не занимался музыкой профессионально, лишь играл с любительской группой на танцах во Дворце культуры ЧТЗ. Челябинец работал водителем троллейбуса, каменщиком, в начале 90-х занялся бизнесом. У Александра Гронского шестеро детей и девять внуков.