Челябинский парк «Россия — моя история» возглавит Дарья Потемкина

Она придет на смену Полине Глинских

Новым директором мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Челябинске стала Дарья Потемкина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Дарья Потемкина окончила РАНХиГС, начинала свой путь в управлении по делам молодежи Челябинска, работала специалистом отдела в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Из уже организованных проектов за плечами — уличный фестиваль современного изобразительного искусства «Неискусственно».

Алексей Бетехтин отметил, что на протяжении всего периода работы в дирекции Дарья Потемкина активно взаимодействовала с парком «Россия — моя история» по организации выставочных проектов.

Напомним, до 1 апреля должность директора мультимедийного парка занимала Полина Глинских. В прошедшую пятницу, 29 марта, ее представили коллективу Государственного исторического музея Южного Урала в качестве нового руководителя.