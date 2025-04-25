Челябинский оркестр «Малахит» стал «академическим»

Звание присвоено коллективу «за выдающиеся достижения в развитии культуры и искусства Челябинской области»

Государственный русский народный оркестр «Малахит» стал «академическим». Приказ о присвоении коллективу звания «за выдающиеся достижения в развитии культуры и искусства Челябинской области» подписал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Оркестр «Малахит» является одним из культурных брендов Южного Урала. Созданный в 1987 году народным артистом России Виктором Лебедевым коллектив известен далеко за пределами области. В разные годы на сцену с оркестром выходили народные артисты СССР: Ирина Архипова, Иосиф Кобзон, Мария Биешу, Елена Образцова.

Сейчас «Малахит» совместно с еще одним прославленным коллективом Челябинской области — Магнитогорской хоровой капеллой им. С. Г. Эйдинова — гастролирует по региону с уникальной концертной программой «Песни Великой Победы» (0+). 28 апреля ее можно будет услышать в Челябинске на сцене Театра оперы и балета им. М. И. Глинки.