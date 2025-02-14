Челябинский оркестр «Малахит» даст благотворительный концерт для восстановления старинного храма

Музыканты сыграют в селе Бродокалмак

Челябинский оркестр «Малахит» выступит на концерте «Молитва о России» в селе Бродокалмак, чтобы помочь в восстановлении храма середины XIX века. Об этом сообщили в Минкульте Челябинской области.

Артисты дадут концерт вместе с солисткой Вятской филармонии им. П. И. Чайковского Татьяной Помеловой. В программе прозвучат произведения челябинского композитора Николая Малыгина и песни отечественных авторов (6+). Все собранные на вечере средства пойдут на восстановление храма Димитрия Солунского в селе Алабуга.

Первый камень храма был заложен еще в 1850 году, но после революции его разграбили. Долгое время здесь хранились зерно, химикаты, содержался скот. За прошедшие годы в храме разрушались роспись, штукатурка и стены, исчезла церковная ограда 1865 года, которую жители села возвели собственными силами. По словам современников, ограда была чуть ли не первая мраморная во всем Челябинском уезде.

Последние 15 лет жители Алабуги постепенно восстанавливают постройку. В небольшом приделе уже совершаются богослужения, а основной храм практически готов к внутренней отделке. Построена трапезная, установлен забор, посажены деревья и цветы. Осталось только оштукатурить здание и приобрести жертвенник для алтаря.