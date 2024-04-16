Челябинский оперный театр снимает с показа балет об Иде Рубинштейн

Последний раз его можно увидеть 27 июня

Балет «Ида (Любовь и страсть Иды Рубинштейн)» уходит с подмостков Челябинского театра имени М. И. Глинки и закроет 68‑й театральный сезон. О финальном показе истории знаменитой актрисы и танцовщицы заявили в пресс-службе Оперного.

Премьера спектакля на сцене Театра оперы и балета состоялась в 2016 году и была создана в сотрудничестве с французским продюсерским центром Arame Production. Как пояснила постановщик Надежда Калинина, балет не рассказывает биографию Иды, а использует героиню как некий собирательный образ и поднимает философскую тему — сочетание творчества и личной жизни артиста.

Зритель увидит оригинальные декорации, сочетание танца на пуантах и свободной пластики, а также десятки красочных нарядов. Художественные салоны Парижа, испанские улочки и балетный класс Иды Рубинштейн перенесут челябинцев в начало XX века.