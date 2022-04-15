Челябинский Новый художественный театр закрывается на ремонт

С 1 мая в репертуаре останутся только спектакли, которые можно перенести на другие площадки

В здании Нового художественного театра с 1 мая возобновится ремонт: за лето в театре приведут в порядок зрительское фойе, репетиционный зал, швейный цех превратится в аппаратную. А главное — заменят кровлю, которая много лет протекает в осенне-весенний период, и установят вентиляцию. В этом ремонте здание на пр. Ленина, 19 нуждалось с середины двухтысячных, то есть с момента, когда сюда заехал НХТ.

Творческий процесс театра при этом не остановится. В репертуаре останутся спектакли, которые подходят для мобильной постановки на других сценах. Это будет «Прибайкальская кадриль», спектакль по Шукшину, детский репертуар — постановки, которые уже имеют гастрольный опыт.

«„Погружение“ с НХТ будет вестись на других площадках по всему городу — в Металлургическом, Ленинском, Тракторозаводском районах. Кроме того, некоторые спектакли отправятся на гастроли по области — Копейск, Аша, Сим. На май — июнь запланировано 45—50 спектаклей, некоторые будут идти одномоментно на разных площадках!» — рассказывает директор театра Антон Токарев.

Кроме того, у НХТ — сразу два приглашения на театральные фестивали в ближайшее время. В июне спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» покажут в Сергиевом Посаде на фестивале «У Троицы» и Вологде на «Голосах истории».

«Этот спектакль давно ждут. Его выезд планировался в пандемийном году. Играть будем несколько раз и в Сергиевом Посаде и в Вологде, на нескольких площадках», — уточнил главный режиссер театра Евгений Гельфонд.

Напомним, что ремонт НХТ идет несколько лет. В 2020 году отремонтирована входная группа и сделан пандус. А теперь очередь дойдет и до помещений на Свердловском тракте, ранее принадлежавших Федеральному агроинженерному центру Российской академии наук. В 2021 году помещения предоставили для нужд театра, на 1200 квадратных метрах разместят гаражи, склад, репетиционную базу и технический цех НХТ.