Челябинский Новый Художественный театр станет участником Международного онлайн-фестиваля «Бруклинский мост»

НХТ представит моноспектакль Евгении Зензиной «Триптих для одной актрисы»

Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу — познакомить американскую русскоязычную аудиторию с миром русских театров в онлайн-формате. Челябинский Новый Художественный театр представит на первом Международном онлайн-фестивале русскоязычных театров «Бруклинский мост» моноспектакль Евгении Зензиной «Триптих для одной актрисы», главную роль в котором исполнит Ксения Бойко.



Спектакль поставлен по трем пьесам Нины Мазур. Триптих объединяет на сцене хрестоматийные женские образы: трагичную в страстях Медею, земную и несчастную леди Капулетти и жизнерадостную Джакомину. Главной чертой каждой из них в этом сюжете стало материнство.

«Триптих для одной актрисы» в рамках фестиваля «Бруклинский мост» состоится 10 мая в 04:30 по челябинскому времени (в Америке это будет 19:30 предыдущего дня, 9 мая).

«Мы специально выбрали этот день. Получилось два праздника: и День Победы, и День матери в США — праздник, который очень чтят здесь. А такой спектакль, как ваш, просто должен быть сыгран в этот день и восславить женщин», — говорит худрук фестиваля «Бруклинский мост» Наби Абдурахманов.

Организаторы фестиваля о концепции говорят так: «Русскоязычная Америка большая и многонациональная. Мы ждем зрителей от Аляски до Флориды, приедут даже из Канады. В программе — театры из Израиля, России, Армении, Украины, Германии, Белоруссии, Узбекистана и США. Это не просто видеосъемка спектаклей, это своего рода новый жанр: спектакли, созданные именно в режиме онлайн, в порыве общения со своим зрителем».

Спектакли фестиваля будут транслировать на Web-платформе EventCartel. «Триптих для одной актрисы» будет доступен здесь.