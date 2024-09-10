Челябинский Новый Художественный театр открыл 32‑й сезон

В афише на осень уже есть две премьеры

Челябинский НХТ выходит с летних каникул и открывает новый театральный сезон. Уже в предстоящую субботу, 14 сентября, актеры проведут первый спектакль — «Светлые души».

«Открытие театрального сезона — не простая формальность. Это будто снять театральную жизнь с паузы, которая (казалось бы) совсем недавно была поставлена между частями драматической симфонии… И хотя еще не остыли звуки и картины пролетевших премьер, мы уже в предвкушении нового и интересного», — делятся артисты.

Репертуар на сентябрь и октябрь составили из любимых челябинцами комедий, драм, детективов и фантазий. Также уже известны названия грядущих премьер. Первая — детский спектакль с песнями и танцами «Жил-был Мухомор» — состоится 22 сентября. А в конце октября артисты покажут новинку по Достоевскому — «Бесы. Сценические опыты».

Все подробности на сайте и в соцсетях театра.